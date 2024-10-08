В Украину вернулись нелегальные покер-клубы

Нелегальный покер-клуб в самом центре Киева, ранее фигурировавший в многочисленных расследованиях журналистов и правоохранителей, снова возобновил свою деятельность.

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Об этом сообщил Telegraf.

Клуб спортивного покера "Хрещатик", расположенный на Крещатике, 18, анонсировал открытие через свой телеграмм-канал FullHousekyiv 13 сентября 2024 года. С 15 сентября клуб начал проводить одно столовые турниры с фиксированными ставками, что вызывает подозрения в продолжении нелегальной кэш-игры на деньги.

Этот покер-клуб уже неоднократно привлекал внимание общественности и правоохранителей. В 2021 году журналисты "Слідства.Інфо" раскрыли детали его нелегальной деятельности, включая российское руководство заведения и скрытые VIP-комнаты для кэш-игр. После громких расследований и обысков клуб на время прекратил свою работу, но, как стало известно, возобновил ее несмотря на возбужденные уголовные дела.

Кроме анонсов турниров, на сайтах по поиску работы появились объявления о наборе дилеров-инструкторов, что подтверждает активную подготовку к возобновлению полноценной работы клуба. Примечательно, что объявления содержат адрес Крещатик, 18, связывающийся с сетью покерных клубов Full House, где под видом спортивного покера в прошлом проводились нелегальные азартные игры на деньги.

Уголовные дела против этого заведения возбуждены были еще в 2021 году после разоблачения фактов организации нелегального казино. Однако, несмотря на несколько обысков и арестов, покер-клуб продолжает работать.