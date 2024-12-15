В Украину вернули 11 картин, похищенных во время эвакуации в марте 2022 года

В Украину вернули 11 произведений современного искусства, которые были похищены во время эвакуации в марте 2022 года. 10 картин и одно фото авторства именитых художников исчезли после ограбления в польском Перемышле, через который произведения искусства следовали в Швейцарию.

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Среди возвращенных произведений работы Демьена Херста, Бэнкси, Такаши Мураками и других, их общая стоимость составляет около 200 тыс. долларов. Об этом сообщили в прокуратуре Перемышля, пишет PAP.

Прокурор Перемышля Малгожата Тацюх-Курасевич заявила о возвращении 11 похищенных в Перемышле в ночь на 25 марта 2022 произведений современного искусства: их вывезли из Киева и планировали доставить в Швейцарию на хранение.

Речь идет о 10 картинах и одной фотографии таких художников, как Демьен Херст, Бэнкси, Такаши Мураками, Линда Маккартни, Синнин Ши. Их общая стоимость составляет более 186 тысяч. долларов.

"9 декабря 2024 года произошел значительный прорыв в расследовании – спустя почти три года похищенные произведения современного искусства известных иностранных художников были возвращены", – сообщила Тацюх-Курасевич.

После возвращения произведений искусства их оригинальность подтвердили иностранные эксперты, заключение они сделали 11 декабря.

Расследование похищения произведений искусства под наблюдением окружной прокуратуры в Перемышле проводила Международная следственная группа, созданная в рамках EUROJUST.

От Польши над поиском картин и фотографии работали прокурор окружной прокуратуры в Перемышле, сотрудники воеводского управления полиции в Ряшеве и главного управления полиции в Варшаве. От Украины в группу вошли директор департамента Генеральной прокуратуры Украины и сотрудники Национальной полиции Украины.

Напомним, в конце октября в Украине на аукцион выставили картины из коллекции картин экс-нардепа, коллаборанта Виктора Медведчука. Всего 136 конфискованных у кума российского диктатора Владимира Путина произведений искусства эксперты оценили почти в 4 млн грн.

До того была реализована коллекция ценных часов, автомобиль марки "Майбах", квадроциклы и баги, принадлежавшие семье Медведчука.

Уже в ноябре Украина заработала первые деньги на картинах из коллекции Медведчука. Самым дорогим лотом среди реализованных (по состоянию на 13 ноября) работ стало полотно "Сельский пейзаж с рекой на фоне гор", проданное за 76 тыс. грн.