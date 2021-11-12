В Украину не пустили самолет нардепа, которого подозревают в госизмене: летел из Европы в РФ

Служба безопасности Украины не пустила в украинское небо самолет подсанкционного народного депутата, летевший из Европы в Россию. Транзит бизнес-джета был запрещен совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Известно, что самолет пренадлежит нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спецслужба выяснила, что злоумышленники хотели вывести самолет из санкций СНБО. Для этого они сменили его бортовой номер: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины, двигаясь в РФ из одной страны-члена ЕС. Однако этот план не сработал.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале СНБО аннулировал разрешение и планы на полеты четырех самолетов, которые использовались для полетов в Россию. Однако еще до обнародования решения они покинули Украину.

Среди владельцев воздушных судов были Виталий Хомутынник, Тарас Козак и Виктор Медведчук.

10 ноября Совет нацбезопасности применил санкции к новым владельцам самолетов, которые летали в РФ. Ранее эти люди были связаны с компанией JET4U S.R.L.