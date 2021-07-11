В Украину направили киллера для убийства ученого, который создает секретное оружие

Федеральная служба безопасности России направила в Украину киллера, который должен быть убить ученого, который занимается разработкой секретного оружия. Во время спецоперации он был задержан сотрудниками Службы безопасности.

Как говорится в сюжете ТСН, целью киллера был ученый харьковского института электромагнитных исследований. В учреждении создают специальный генератор, который производит "взрыво-магнитный" импульс, который парализует электронику.

Сейчас россиянин находится в СИЗО и надеется, что его вытащат из-за решетки.

"Я подписал соглашение с сотрудником ФСБ. Обращаюсь к вам с просьбой, с огромным, включить меня в обменные списки. Я обращаюсь к тем сотрудникам, которые отправили меня сюда. Я надеюсь, что это управление не посрамит честь свою, ну, не бросит человека, которого они отправили", – рассказал он.

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Установлено, что киллер прибыл в Северодонецк из Улан-Удэ. Уже в Украине он получил фальшивый паспорт, который ему в условленном месте оставил сотрудник ФСБ. За россиянином постоянно велась слежка украинских спецслужб. Его задержали после попытки взорвать авто с ученым.

Отмечается, что за несколько месяцев до покушения украинские контрразведчики задержали российского агента при попытке купить документацию на разработку украинского высокотехнологичного оружия.

Добавим, что в институте производят компоненты для радиоэлектронной боеголовки. Также там создана пушка, которая вырубает электронику. Прибор генерирует импульс, который превращает боевой дрон в кусок железа. Также прибор можно установить на бомбу, ракету или снаряд и лишить противника командных пунктов.

"Результат – бесповоротное поражение всей электроники в радиусе трехсот метров. Если сбросить над командным пунктом – то ему конец. Все будет, но работать он не будет", – добавил директор института электромагнитных исследований Юрий Ткач.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Российская Федеральная служба безопасности устроила настоящий террор – задержанных по подозрению в работе на украинскую разведку под пытками заставляют сознаться в том, чего они не совершали.