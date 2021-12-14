В Украину экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 6 млн гривен, которого разыскивали два года. Фото

В Украину из Германии экстрадировали мужчину, которого два года разыскивали по подозрению в мошенничестве. В течение 2016-2018 годов он завладел средствами на сумму более шести миллионов гривен и находился в международном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора во вторник, 14 декабря. Федеральное ведомство юстиции Германии удовлетворило запрос на доставку мужчины на территорию нашего государства. В ФРГ он был задержан в январе 2021 года.

Расследование по украинцу было начато в 2018 году, а в следующем году его объявили в международный розыск. Как выяснили следователи, он якобы злоупотреблял доверием граждан и таким образом ему удалось завладеть их средствами.

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"Схема", как сообщили правоохранители, имела вид хозяйственной деятельности – заключались договоры по поставке товаров, а также долговые записки. Причем взятые на себя обязательства подозреваемый не собирался выполнять.

На самом же деле "деятельностью" он не занимался, и как ФЛП зарегистрирован не был. В течение двух лет с помощью такой "схемы" мужчине удалось обмануть пятерых человек на общую сумму в шесть миллионов гривен. Его разоблачили при попытке завладеть 260 тысячами гривен.

В настоящее время подозреваемого передали правоохранительным органам для организации его дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

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