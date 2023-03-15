В Украину экстрадировали экс-председателя Госзерновой корпорации, задержанного в 2019 году: подозревают в убытках бюджета более чем на $60 млн

Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро Украины удалось добиться экстрадиции из Литвы на территорию нашей страны бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Петра Вовчука. Его задержали еще в октябре 2019 года и подозревают в нанесении предприятию ущерба более чем на 60 миллионов долларов.

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Как сообщает пресс-служба САП, на исполнение решения об экстрадиции ушло более трех лет. Отмечается, что в течение июля-октября 2014 года должностные лица ГПЗКУ, в том числе его глава Вовчук совместно с представителем международного зернотрейдера утвердили и помогли выполнить внешнеэкономические контрактов на продажу зерновых подконтрольным компаниям по заниженным ценам.

Так, зерно было доставлено в Саудовскую Аравию через несколько других субъектов хозяйствования на условиях наложенного платежа.

"Однако средства за поставленное зерно так и не были уплачены. Как следствие, государственная корпорация понесла убытки на сумму более 60 млн долларов США", – сказано в сообщении САП.

В итоге, Вовчуку объявили подозрение по статьям 28 (совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц), 364 (злоупотребление служебным положением с тяжкими последствиями) и 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Он пытался избежать ответственности путем получения убежища в Литве. Более того, после решения об экстрадиции Вовчук хотел оспорить решение якобы из-за опасности на фоне войны РФ против Украины.

"Несмотря на это, через 4 года судебных слушаний, лицо все же экстрадировано в Украину", – заявили в САП.

Стоит отметить, что по данной преступной схеме, два других фигуранта пошли на сотрудничество со следствием и возместили нанесенный ими ущерб в 60 тысяч долларов. Еще один подозреваемый разыскивается до сих пор.

Добавим, Вовчук был главой правления ГПЗКУ с 13 марта по 15 декабря 2014 года. Расследование дела о коррупционной схеме с его участием длится с 2016 года. В розыск он был объявлен в марте 2017-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вовчука задержали в Вильнюсе, Литва, 31 октября 2019 года. Тогда сообщалось, что два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долл. США. Дела в отношении еще двух человек – советника председателя правления ОАО "ГПЗКУ" и представителя международного зернотрейдера – направлены в суд.

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