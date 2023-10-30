В Украине задержали еще троих "черных оружейников", которые хотели продать криминалитету снайперское оружие и гранатометы РФ. Фото

В Винницкой, Николаевской и Закарпатской областях Служба безопасности Украины поймала еще трех "черных оружейников". Организаторы нелегального бизнеса пытались продать криминалитету оружие и боеприпасы, найденные на деоккупированных территориях юга и востока нашего государства.

О результатах спецопераций СБУ отчиталась на официальном сайте 30 октября. В ведомстве сообщили, что у преступников изъяли в том числе российский танковый пулемет, гранатометы, снайперское оружие и взрывчатку.

В Винницкой области разоблачили мужчину, который подготовил к продаже целый арсенал "трофейного" оружия и боеприпасов на 3 миллиона гривен.

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Он скупал поврежденное оружие на специализированных интернет-ресурсах, восстанавливал его и подыскивал клиентов для сбыта.

В частности, делец продавал российский АК-12 и снайперскую винтовку Драгунова почти за 300 тысяч гривен.

На Закарпатье поймали главу местной общественной организации. В машине знакомого он хранил ручной пулемет Дегтярева с патронами.

Следователи подозревают, что мужчина может быть причастен к хищению волонтерских средств, которые он собирал якобы для нужд ВСУ.

"Рассматривается версия, что он инсценировал покушение на себя и ограбление собственного офиса, чтобы скрыть следы преступления", – отметили в СБУ.

На Николаевщине стражи правопорядка нашли тайник с боевыми средствами поражения в складском помещении на территории гаражного кооператива.

Владельцем арсенала оказался местный житель, который свозил в гараж оружие и боеприпасы с мест в регионе, где раньше проходили бои.

Всем задержанным объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Они находятся под стражей. наказание, которое грозит злоумышленникам на суде, – семь лет тюрьмы.

"Все изъятые средства поражения планируется передать на нужды Вооруженных сил Украины", – добавили в Службе безопасности.

Как писал OBOZ.UA:

– В Запорожье задержали агента ФСБ РФ, который устанавливал веб-камеры на улицах города. Таким образом он намеревался отслеживать продвижение колонн боевой техники Сил обороны и "сливать" данные врагу.

– Ранее в Сумской области поймали трех участников российской агентурной сети, которые занимались разведкой для оккупационных войск. Возглавляла группу женщина, которая привлекла к работе на Россию еще и свою мать.

– Также СБУ разоблачила предпринимателя из Закарпатской области, который во время полномасштабной агрессии РФ против Украины помогал государству-террористу с изготовлением высокотехнологичного оборудования для военных кораблей.

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