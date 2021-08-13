В Украине задержали активиста, защищавшего права уйгуров: его могут выдать Китаю

В Чопе Закарпатской области задержали 24-летнего беженца из Восточного Туркестана (округ Синьцзян, КНР) Йилисена Айеркена, который защищал права народа уйгуров. Теперь его могут выдать Китаю.

Об этом сообщил в Facebook координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов. По его словам, парень выступал в защиту уйгуров от "коммунистического геноцида" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Когда активист понял, что дома его ждет смерть, он бежал из-под коммунистической оккупации через Украину – в Словакию (8 августа 2021 года). К сожалению, словацкие пограничники, продержав Йилисена в изоляторе в течение трех дней, отправили его обратно в Украину", – написал Харитонов.

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Активист подал заявление о получении политического убежища в Украине, однако был задержан правоохранителями. 13 августа суд в Ужгороде рассмотрит вопрос о его депортации в КНР.

"Если Украина, которая отозвала подпись из канадского документа в Совете по правам человека ООН и де-факто поддержала преступления против человечества и уничтожения уйгурского народа, отправит человека на верную смерть в Восточный Туркестан, это станет последним гвоздем в имидж Украины как демократического, европейского и правового государства", – подчеркнул координатор.

Уйгуры – мусульмане тюркского происхождения, проживающие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на западе Китая. Их культура в общих чертах гораздо ближе к культуре народов Центральной Азии, в частности, узбекской и казахской, чем к китайской. Уйгурский язык близок к узбекскому и имеет сходство с казахским, киргизским и турецким языками.

На протяжении многих лет эта этническая группа подвергалась дискриминации со стороны коммунистического правительства КНР – как в экономическом и политическом, так и в культурном отношении.

Уйгуры ведут борьбу за независимость и свои права, волнения на этнической почве нередко заканчивались массовыми протестами и приводили к насилию. К примеру, в 2014 году в столице СУАР произошел террористический акт, в результате которого погиб 31 человек.

Китайские власти, в свою очередь, жестко подавляют протесты и обвиняют уйгурские группировки в сепаратизме, религиозном экстремизме и терроризме.

Цель властей КНР – ассимиляция уйгуров. Так, более миллиона уйгуров содержится в "лагерях перевоспитания" в Синьцзяне. Зачастую их лишают свободы в результате псевдопроцессов в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США занялись подготовкой введения новых санкций против 14 китайских компаний. Ограничения решили ввести из-за нарушений прав человека и использования высокотехнологичных систем наблюдения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Ранее СМИ писали, что Китай оказывал давление на Украину, угрожая прекратить поставку вакцин от коронавируса. Таким образом в Поднебесной хотели заставить нашу страну отказаться от призывов к расследованию репрессий относительно уйгуров.