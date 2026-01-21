В Украине задержали агента РФ, который пытался убить военного: на встречу выманил под 'прикрытием' свидания с девушкой

В Запорожье военная контрразведка Службы безопасности Украины и сотрудники Национальной полиции сорвали попытку заказного убийства украинского военного, который проходил реабилитацию после ранения. Агента ФСБ, который напал на офицера с ножом, задержали через несколько часов после покушения.

По данным пресс-службы Национальной полиции Украины, российскому агенту сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 УКУ). Если вину докажут, мужчине грозит от 10 до 15 лет или даже пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подробности дела

По материалам дела, российские спецслужбы создали фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств, чтобы заманить военного в промзону. Во время "встречи" на мужчину со спины напал киллер в балаклаве и нанес 6 ножевых ранений в шею, грудную клетку, живот и ногу, после чего скрылся.

Раненого военного с тяжелыми колотыми ранениями госпитализировали в реанимацию. По состоянию на 21 января он находится в тяжелом состоянии.

Вскоре после нападения сотрудники СБУ разыскали подозреваемого в доме родственников, где тот скрывался. Исполнителем задания россиян оказался 25-летний безработный житель Запорожья. Сотрудники ФСБ завербовали его, когда он искал "легких заработков" в Telegram-каналах. Сначала он выполнял тестовые задания – поджоги в городе, а впоследствии ему поручили убийство офицера ВСУ.

Вблизи места преступления правоохранители обнаружили нож со следами крови, который злоумышленник выбросил во время побега. Также у него изъяли телефон и планшет, с помощью которых он контактировал с кураторами из страны-агрессора, а во время обыска – одежду, обувь и другие вещественные доказательства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Херсоне правоохранители задержали агентов ФСБ РФ, которые планировали взорвать полицейских и после этого сбежать в Россию. Контрразведка Службы безопасности сработала на опережение и предотвратила теракт.

Также напомним, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила новые теракты в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Силовики на опережение задержали агента ГРУ РФ, который занимался подготовкой схронов со взрывчаткой.

