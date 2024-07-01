В Украине за сутки на воде погибли 19 человек, из них четверо детей: спасатели рассказали о трагедиях. Фото и видео

В Украине только за сутки на воде погибли 19 человек, среди которых четверо детей. За июнь на водных объектах утонул 181 взрослый гражданин и 35 детей.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "В Ивано-Франковской области утонул 14-летний парень, во Львовской области – еще двое подростков", – говорится в сообщении.

Вчера во время отдыха на водоеме исчез ребенок. Трагедия произошла на реке Быстрица Надворнянская, в селе Волчинец Ивано-Франковской территориальной громады.

Водолазы ГСЧС искали тело мальчика 2010 года рождения несколько часов, в частности, используя беспилотник. На месте происшествия работала психолог ГСЧС, которая поддерживала семью и друзей погибшего.

Кроме того, во Львовской области, в селе Ясниска Яворивского района, на местном карьере двое подростков 2006 и 2007 годов рождения нырнули в воду и не выплыли. Поздно вечером спасатели обнаружили тело одного из ребят и передали его полиции. Поиски другого продолжатся сегодня.

"Только за последние сутки в Украине на воде погибли 19 человек, из них – 4 детей. Впечатляет статистика за июнь – на водных объектах утонул 181 взрослый гражданин и 35 – детей", – отметили спасатели.

Напомним, в столице этого года не открывали пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области в реке Рось утонул мужчина. Чтобы найти тело погибшего, к месту трагедии вызвали спасателей.

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