В Украине впервые объявили подозрение своему гражданину за захват судна

В Украине впервые объявлено о подозрении своем гражданину в пиратстве. Мужчина с оружием в руках в 2020 году захватил судно в Индийском океане.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Мужчина был сотрудником иностранной компании, которая предоставляла услуги по охране в районах с высоким риском нападения пиратов.

В ведомстве отметили, что такое преступление было раскрыто в Украине впервые.

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По данным следствия, в июле 2020 года украинец, будучи при выполнении своих рабочих обязанностей, с оружием проник на борт судна под флагом Маршалловых островов в Индийском океане. Там он пригрозил применить винтовку и совершил демонстративный выстрел в потолок капитанского мостика. Мужчина потребовал изменить курс судна и выкуп.

Представители судоходной компании вели переговоры с захватчиком четыре дня. В итоге они передали ему 6 тысяч долларов в обмен на сдачу оружия и разблокирование работы судна.

Украинские правоохранители по месту проживания фигуранта провели обыски. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Гвинейском заливе пиратами был захвачен танкер, на борту которого находилось более 20 человек.