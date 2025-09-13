В Украине у подростков новый тренд – разрезать уголки рта ради лайков в соцсетях: чем это грозит и что делать родителям

В Украине набирает популярность очередной тренд из соцсетей. Подростки подрезают уголки губ, чтобы сделать свою улыбку шире. Девочки демонстрируют "исправленные" губы, уверяют, что теперь они похожи на Мону Лизу. Правда, некоторые считают, что таким образом подростки хотят привлечь к себе внимание и увеличить число подписчиков в соцсетях.

Режут уголки губ

В сети TikTok среди подростков распространяется новый тренд под названием "подрезать уголки губ". Суть его в том, что девушки разрезают уголки рта, чтобы их улыбка было более широкой, а сами уголки смотрели вверх.

То, что получается, выглядит ужасно: просто окровавленные губы и раны. Одна из пользователей соцсети по имени Кристина из Украины провела такой эксперимент с губами. Она сообщала, что это очень больно и она даже не может разговаривать. За то, что она сделала, на нее обиделась мама и не разговаривает с ней.

Правда, потом они помирились, и мама с Кристиной записали ролик. В нем мама девушки убеждает, что ничего страшного в этом нет. Мама утверждает, что и сама в подростковом возрасте "чудила". А теперь у дочери все заживает и никаких последствий не будет, уверяет мама.

Кстати, у самой мамы девочки тоже пирсинг на губах.

Однако некоторые пользователи считают, что на самом деле девушки не режут губы, а подрисовывают их так, чтобы выглядело как естественные раны. Таким образом привлекают больше подписчиков на свои страницы.

Так это или нет, но подобных видео в TikTok – тысячи. И они привлекают все больше и больше внимания подростков.

Что думают врач и психолог

На самом деле с виду невинное увлечение может обернуться серьезными медицинскими проблемами.

По словам врача-терапевта Андрея Вакуленко, подобные действия могут привести к серьезным последствиям.

"На лице у нас много различных нервов, в том числе лицевой нерв, который отвечает практически за все на лице. И ребенок может просто их повредить. В результате уголок губы не поднимется, как девочке хотелось бы, а опустится, лицо станет ассиметричным. Рот может просто не смыкаться до конца. Легко можно занести инфекцию, поскольку они делают это самостоятельно с помощью подручных средств, потом придется раны чистить, после этого останутся рубцы", – поясняет врач.

Детский психолог Наталья Симоненко рассказывает, что уже слышала об этом тренде от своей юной клиентки.

"Девочка-подросток рассказывала мне о том, что сейчас ее одноклассницы бурно обсуждают вот эту вот "улыбку Моны Лизы" или "Джокера". Некоторые девочки рассказывали, что даже пробовали сделать что-то подобное, но быстро передумали, потому что испугались. Все-таки это больно", – говорит Наталья.

Она обращает внимание родителей на то, что не надо хвататься за голову. Лучше поговорить со своим подростком. Рассказать ей или ему, что вот сама увидела в соцсетях такие видео. Пояснить, что это выглядит очень некрасиво, что человек может таким образом нанести себе серьезное увечье, что в конце-концов это очень больно и не эстетично.

Тогда ваш подросток задумается об этом.

С другой стороны, нужно внимательно приглядеться. Если ребенок пытается сделать нечто подобное, то это может свидетельствовать о его эмоциональных проблемах, внутренних противоречиях. Когда человек режет себе руки, колет себя иголками или, в данном случае, режет уголки губ, причиняет себе физическую боль, то это может говорить о том, что он сам не может справиться со своими внутренними страданиями.

Родителям стоит понаблюдать, не замкнулся ли в себе в последнее время ребенок, не стал ли агрессивным, раздражительным. И если родители заметят подобные проявления, то нужно хотя бы обратиться к психологу. В каждой школе есть такой специалист, либо поискать психолога, которому вы доверяете.