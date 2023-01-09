В Украине сообщили о подозрении боевику ''ДНР'' из подразделения ''Сомали'', участвовавшему в оккупации Купянщины. Фото

В Украине боевику одного из структурных подразделений террористической группировки ДНР сообщили о подозрении по факту участия в оккупации Купянского района Харьковской области. Он был членом вооруженного формирования "Сомали" и активно участвовал в оккупации поселка Большой Бурлук.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Согласно ее данным, 28-летний подозреваемый дончанин в 2016 году вступил в ряды ДНР, а именно в третью отдельную мотострелковую бригаду "Беркут".

После этого он добровольно вступил в одно из структурных подразделений террористической ДНР - в незаконное вооруженное формирование 1-й отдельной батальонной тактической группы "Сомали" (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

После полномасштабного вторжения России в Украину боевик псевдореспублики активно участвовал в оккупации поселка Большой Бурлук Купянского района.

Житель Донецкой области инкриминируется участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

О подозрении ему сообщили заочно. Решается вопрос об объявлении 28-летнего подозреваемого в розыск.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине осудили боевика "ЛНР", штурмовавшего Рубежное и Северодонецк. Его отправили в тюрьму на 10 лет.

А в Донецкой области будут судить троих мужчин, которые помогали оккупантам, передавая им информацию о местах дислокации воинов Вооруженных сил Украины в районе Бахмута. Противоправные действия эти местные жители совершали в течение трех месяцев – в июне-августе 2022 года.

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