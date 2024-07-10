В Украине ряд общественных организаций получил бронирование на 100% своих сотрудников: подробности
Некоторые неправительственные организации и предприятия, которые занимаются политическими вопросами, консультациями в других сферах и получают иностранное финансирование, оформили бронирование для 100% своих сотрудников от мобилизации. Перечень таких представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, НПО был утвержден приказом Кабинета министров от 21 июня 2024 года.
Соответствующий документ обнародовала "Судебно-юридическая газета". Напомним: новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает 100-процентное бронирование для исполнителей грантовых проектов вне зависимости от направления их деятельности.
В СМИ попал список этих "критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".
Помимо организаций, являющихся непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.д., в перечне есть и отечественные неправительственные ГО и ООО.
Значительная часть занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и т.п..
В списках 100-процентно забронированных:
– всеукраинская ОО "Гражданская сеть "Опора";
– ОО "Центр политических студий и аналитики "Эйдос" (сайт организации не работает, а в Facebook сообщается, что в последнее время "Эйдос" организовал мероприятие "Гастротуризм: опыт ЕС и Украины");
– ОО "Дикси групп" (украинский аналитический центр, работающий в сфере энергетики);
– ОО "Интерньюз-Украина" (глава которого Константин Квурт заявил о необходимости ликвидации Telegram в Украине и о том, что "свобода слова для леваков");
– ОО "Развитие гражданских компетентностей в Украине";
– ОО "Трансперенси Интернешнл Украина";
– ОО "Украинская академия лидерства", которая занимается организацией вебинаров и мастер-классов;
– ОО "Украинский независимый центр политических исследований", который занимается "подготовкой мониторинговых отчетов по социально-политическим процессам, формированию и реализации политик";
– ОО "Центр демократии и верховенства права";
– ОО "Центр экономической стратегии";
– ОО "Центр политико-правовых реформ";
– общественный союз "Фонд архитектуры реформ в Украине";
– МБО "Фонд восточная Европа";
– ОО "Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания "Единение";
– Национальный фонд исследований Украины;
– "Академия электронного управления";
– частная фирма "ГАРДЕ";
– ООО "Делойт и Туш";
– ООО "Эжис Украина";
– ООО "КСМ-ГРУПП";
– ООО "Сан Системс Девелопмент";
– ООО "Соджитз Авто Украина";
– ООО "АВЕГА";
– ООО "Делойт энд Туш ЮСК";
– ООО "Делойт Технологические Услуги";
– ООО "Миамото Интернешнл Украина";
– Украинский фонд социальных инвестиций;
– Национальный центр изучения общественного мнения (США);
– Международный фонд избирательных систем (США) и т.д.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, 5 июля в Украине началось бета-тестирование электронного бронирования от мобилизации на портале Дія. Предполагается, что услуга станет доступна до конца месяца.
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