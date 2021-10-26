В Украине разоблачили 'схему' торговли COVID-сертификатами: врач получал деньги через посредника. Фото

На Хмельнитчине правоохранители разоблачили торговцев COVID-сертификатами о вакцинации. В противоправной схеме был задействован врач одного из медицинских учреждений региона.

Посредник был задержан после передачи врачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По версии следствия, врач-травматолог одного из медучреждений региона получил через своего посредника сумму в 5 тысяч гривен неправомерной выгоды. За это обещал гражданину фиктивное подтверждение вакцинации от коронавируса, а также внесение соответствующей информации в базу и сам сертификат о вакцинации.

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Коррупционную "схему" получения сертификатов задокументировали сотрудники полиции. Во время обыска правоохранители на рабочем месте врача, кроме взятки, обнаружили еще 12 тысяч долларов неизвестного происхождения.

Сообщается, что сейчас решают вопрос сообщения врачу и его посреднику о подозрении с последующим избранием мер пресечения.

Уголовное производство возбуждено по статье 368 УК "принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом". Полицейские планируют установить не только причастность этих лиц к подобным преступлениям, но и лиц, которые пользовались соответствующей услугой.

В случае доказательства вины – врачу грозит лишение свободы на 5-10 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине сотрудники киберполиции обнаружили трех врачей, которые выдавали украинцам поддельные сертификаты о вакцинации, при этом не делая им прививки. За это медработники получали деньги.