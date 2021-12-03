В Украине разоблачили "схему" подделки водительских удостоверений и техпаспортов на угнанные авто. Фото

В Украине при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена группа лиц, наладивших противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных документов. Двум лицам сообщили о подозрении.

Как отметила пресс-служба ОГПУ, злоумышленники создавали фейковые документы, используя незаконно полученные голографические пленки государственного образца и полиграфическую технику. Как отметили в прокуратуре, информацию из Единого госреестра транспортных средств они использовали для изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, а также вида на временное проживание для иностранцев.

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Техпаспорта подделывались преимущественно на угнанные и нерастаможенные автомобили. Клиентами подозреваемых также были граждане, лишенные прав на вождение в нетрезвом состоянии. Продавали фальшивые документы по 800 долларов.

Во время обысков у подозреваемых изъято:

полиграфическую технику;

поддельные удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортных средств,

ленты с голограммами,

черновую бухгалтерию,

средства связи.

Указанные лица подозреваются в совершении деятельности по ч. 1 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили подпольный центр по изготовлению фейковых СOVID-сертификатов и госдокументов. Так, злоумышленники за $250-500 вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации. Качество фейковых документов было настолько высоким, что устройства проверки считывали QR-код документы.

Преступная группа, кроме фейковых сертификатов о вакцинации, также производила поддельные ID-паспорта, визы, виды на жительство и другие документы от правительственных учреждений Украины, Белоруссии, РФ и других государств. Документы передавали только через посредников. В настоящее время участникам группировки грозит до 9 лет тюрьмы.

На Львовщине также работала типография, производившая фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19 для работников. Ее организатору грозит ограничение свободы на срок до 5 лет. Основными "клиентами" подпольной типографии были перевозчики, покупавшие их для пассажиров.

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