В Украине разоблачили масштабную схему распространения наркотических веществ: прошли десятки обысков. Фото

Сотрудники Госбюро расследований разоблачили преступную схему по обороту наркотических веществ, в частности метадона, которая действовала во всех регионах Украины. Организаторы распространения запрещенных веществ ежемесячно получали доход от своей деятельности в размере до 10 млн грн.

Как указано в пресс-службе ГБР, злоумышленники с 2014 года работали под прикрытием. Они якобы занимались государственной программой лечения наркотической зависимости, в результате они вовлекали в нее еще больше молодых украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По предварительной версии следствия, злоумышленники имели связи с чиновниками в правоохранительных органах. Дельцы в погонах наживались на человеческих зависимостях и под прикрытием благородных намерений без угрызений совести зарабатывали сумасшедшие средства", – указано в сообщении.

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Схема заключалась в том, что "дельцы" создавали незаконные организации, которые, в свою очередь, имели возможность открывать наркологические кабинеты. К противозаконной деятельности были подключены даже отдельные аптеки.

"За несколько сотен гривен злоумышленники продавали рецепты на 40 таблеток метадона. Затем покупатели законно получали метадон и перепродавали его на черном рынке. Одна точка реализовывала в среднем до 2-3 тысяч рецептов в месяц", – добавили правоохранители.

Обыски проводятся и для привлеченных к схеме должностных лиц среди местного руководства правоохранительных органов. Возбуждено сразу несколько уголовных производств:

превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины);

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершено организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины);

незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 359 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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