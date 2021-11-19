В Украине разоблачили махинацию на 30 млн с закупкой вакцины от эпидемии ящура, вспышки которой не было

В Украине закупили вакцину от несуществующей эпидемии ящура. В результате госбюджету было нанесено 30 млн грн убытков.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры. Следователи установили, что в 2019 году должностные лица Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сговорились с биофабрикой, занимающейся поставками вакцин.

Вместе они разработали и реализовали схему закупки по завышенной стоимости вакцины против ящура. Дельцы завозили продукцию на таможенную территорию Украины в обход установленных процедур импорта соответствующих товаров.

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Как уточнила в комментарии "Украинской правде" спикер ведомства Надежда Максимец, договор о закупке несертифицированной вакцины был подписан в октябре 2019 года.

Приобретенная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не использовалась для прививок и подлежит утилизации.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

Одному из организаторов схемы – экспредседателю тендерного комитета Госпродпотребслужбы – сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в апреле 2019 Украина подтвердила свой статус страны, свободной от ящура без вакцинации. Этот статус нашей страны был официально признан еще с 1992 года.

Ящур – антропозоонозное заболевание вирусной природы, характеризующееся острым течением, заражение человека происходит от больных животных. От человека к человеку передача инфекции невозможна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили масштабные махинации с данными о вакцинации от COVID-19.