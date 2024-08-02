В Украине разоблачили группу диверсантов, которая поджигала объекты 'Укрзалізниці' вблизи границы. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили группу диверсантов, совершавших поджоги на железной дороге, пытаясь сорвать поставки техники и боеприпасов на фронт. Среди них оказались четверо жителей Черниговской и Одесской областей, которых завербовала российская спецслужба.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что злоумышленников поймали с поличным – они как раз пытались поджечь один из четырех запланированных релейных шкафов и шкаф связи на железной дороге.

Кроме того, двое участников этой группы также подозреваются в поджогах гражданского автомобиля Nissan Primera и Nissan Sunny в Одесской области, одним из которых пользовался военнослужащий ВСУ. Владелец другого авто недавно умер, поэтому оно долгое время находилось на стоянке. Злоумышленники нанесли на него белый крест, чтобы выдать за военную машину, и подожгли, а соответствующие фото отправили заказчикам. За все эти "услуги" россияне обещали предателям щедрое вознаграждение.

Полиция Одесской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Следствие готовит материалы для уведомления двух фигурантов о подозрении.

Также СБУ сообщила участникам группы о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Участникам преступной группы грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Харьковской ОВ сообщили, что в регионе в последнее время было зафиксировано около 40 случаев поджогов авто военных. Злоумышленники действовали по указанию ФСБ РФ.

– Спецподразделение российского ГРУ вербует диверсантов в Европе через Telegram и TikTok. Командой агентов, стоящей за организацией серии диверсий, руководит полковник Денис Смолянинов.

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