В Украине разоблачили еще шесть схем для уклонистов: среди задержанных – депутат горсовета и чиновники ТЦК. Фото

Правоохранители разоблачили целый ряд преступных схем, с помощью которых военнообязанным помогали избежать мобилизации и выезжать за границу. Среди фигурантов оказались депутат городского совета и сотрудники территориальных центров комплектования.

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За свои "услуги" злоумышленники брали от 3 до 20 тыс. долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По результатам комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 10 организаторов схем. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Черниговской области контрразведка разоблачила депутата горсовета, которая способствовала незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж. Таким образом, уклонисты получали возможность избежать призыва в качестве соискателей высшего профессионального образования.

В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ задержала на взятке руководителя отдела районного ТЦК, который помогал мужчинам избежать мобилизации. Для этого фигурант оформлял фейковые медицинские заключения.

В Донецкой области разоблачен руководитель отдела районного ТЦК, который "списывал" уклонистов с воинского учета на основании фиктивных справок военно-врачебной комиссии.

В Сумской области разоблачены два учредителя благотворительного фонда и их сообщники. Они изготавливали для уклонистов фейковые документы для выезда за границу под видом волонтеров.

В Одесской области задержан экс-заместитель руководителя государственного морского порта и действующий работник учреждения, которые продавали военнообязанным поддельные справки об инвалидности. Для изготовления фейковых документов фигуранты использовали знакомых врачей из местной МСЭК.

В Черкассах разоблачен рецидивист, который притворялся военным и за деньги предлагал уклонистам госпитализацию в больнице с фейковыми "тяжелыми" диагнозами. Затем на основании фиктивных врачебных документов мужчин "списывали" с воинского учета.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

– ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);

– ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

– ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц);

– чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

В целом по результатам комплексных мероприятий правоохранители задержали в разных регионах страны 10 фигурантов. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, пограничники задержали группу из восьми мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу, чтобы уехать в Молдову. Для этого мужчины воспользовались услугами администратора одного из Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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