В Украине разоблачили банду, угонявшую авто по всей стране: ущерб оценили в 17 млн. Фото

В Украине орудовала преступная банда из 13 человек, которая угоняла автомобили по всей стране. Злоумышленники угоняли авто со штрафплощадок в Киеве и ряде областей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. В преступную схему был вовлечен один из глав местного отдела исполнительной службы. Они вместе изготавливали поддельные документы на выдачу машины.

Еще один сотрудник сервисного центра помогал злоумышленникам "узаканивать" пользование похищенными авто.

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Следствие доказало 21 эпизод угона авто, суммарный нанесенный ущерб больше 17 млн гривен. Отмечается, что все похищенные автомобили были найдены, а ущерб возмещен.

Помимо угона задержанных подозревают в незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали группу мужчин, которые могут быть причастны к угонам автомобилей в Киевской области. Ранее у них были проблемы с законом.

Правоохранители задержали группировку, которая, возможно, причастна к угонам элитных автомобилей на территории Украины. В спецоперации приняли участие полицейские Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей.