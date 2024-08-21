В Украине ратифицировали Римский статут: что это значит и как поможет наказать россиян за их преступления

Депутаты Верховной Рады 21 августа большинством голосов ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда (МКС). За проголосовали 281 парламентарий.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Римский статут – международный договор, учредивший МКС (Международный уголовный суд).

Он определяет порядок работы суда, а также определяет какие преступления подпадают под его юрисдикцию.

Дополняется...