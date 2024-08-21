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В Украине ратифицировали Римский статут: что это значит и как поможет наказать россиян за их преступления

Анна Паскевич
Расследования
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В Украине ратифицировали Римский статут: что это значит и как поможет наказать россиян за их преступления

Депутаты Верховной Рады 21 августа большинством голосов ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда (МКС). За проголосовали 281 парламентарий.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Римский статут – международный договор, учредивший МКС (Международный уголовный суд).

Он определяет порядок работы суда, а также определяет какие преступления подпадают под его юрисдикцию.

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