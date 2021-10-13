В Украине прокуратура "потеряла" свыше 700 тыс. грн в деле о взяточничестве: появились подробности

В Генеральной прокуратуре Украины "потеряли" свыше 700 тыс. грн в деле о взятке для главы Государственной службы занятости. Чиновника задержали в 2015 году по подозрению в получении 622 тысяч 750 грн неправомерной выгоды.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, опубликованной 11 октября в Едином реестре судебных решений. С 2016 года дело рассматривается в Шевченковском райсуде Киева.

Изъятые во время обысков средства и другие вещи вроде бы остались на хранении в кабинете №295 по ул. Кловский спуск 36/1 в Киеве у старшего следователя по особо важным делам ГПУ Бояна Д.В. Кроме 622 тыс. грн вероятной взятки, было еще 83 тыс. грн и $2,5 тыс. наличными.

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Но согласно акту приема-передачи дел и документов Главного следственного управления Генпрокуратуры от 18 марта 2020 года, в Департамент документального обеспечения Офиса генерального прокурора эти вещественные доказательства не передавались и в специально оборудованном помещении по ул. Борисоглебская, 18 в Киеве не хранятся. Информация о местонахождении средств пока отсутствует.

С 30 сентября 2020 года Государственное бюро расследований по рапорту прокурора расследует служебную халатность бывших работников Главного следственного управления ГПУ.

Однако за год не удалось завершить расследование вроде бы в связи с исключительной сложностью дела, значительным объемом документов, которые необходимо исследовать, задержкой во времени при истребовании и получении документов от предприятий, учреждений и организаций, а также учитывая загруженность следователя в расследовании других уголовных производств.

Известно, что в течение года так и не был допрошен прокурор, который должен предоставлять доказательства в Шевченковском суде Киева, не получена информация из суда по исследованию средств в судебном заседании и последующей их передачи на хранение. Подозреваемых в деле также нет.

В Офисе генпрокурора должны быть истребованы документы по хранению вещественных доказательств. Также планируется допросить всех следователей, которые расследовали дело и принимали участие в обысках, их руководителей и всех участников обысков. Должно быть выяснено, за кем закреплялся служебный кабинет №295 по ул. Кловский спуск, 36/1, в котором, согласно рапорту прокурора, остались на хранении вещественные доказательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2015 года сотрудники Генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали руководителя Государственной службы занятости во время получения им взятки в размере более 600 тыс. грн.

Чиновник получил деньги за содействие представителям коммерческих структур во время участия в госзакупках и завладении бюджетными средствами.