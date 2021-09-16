В Украине после массового отравления детей в Хмельницком решили возобновить внезапные проверки в школах

В Украине вернут внеплановые проверки учебных заведений на предмет выявления золотистого стафилококка. Причиной их возобновления стало недавнее массовое отравление школьников Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 1 "Школа детский садик".

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, такое решение было принято по итогам совещания у Президента Украины Владимира Зеленского, где обсуждался факт массового отравления детей в Хмельницком. Глава ведомства уточнил, что расследование причин массового отравления школьников специалистами Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины показало, что вспышка заболевания произошла из-за обсеменения золотистым стафилококком сырых и готовых блюд от работников пищеблока учреждения.

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"Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем и защитить наших детей, Минздрав инициировал проведение выборочных внезапных проверок и забор биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка", – написал министр.

Он уточнил, что проводить такие рейды станут силами специализированных противоэпидемических бригад. Они будут работать по всей территории страны.

Ляшко отметил, что президент Украины поручил Минэкономики, Минздраву, МОН и Госпродпотребслужбе отработать юридические механизмы проведения указанных внезапных проверок.

Министерство здравоохранения дополнительно отрабатывает механизмы усиления контроля за качеством проведения медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения и лабораториях.

"Нам важно, чтобы питание в образовательных учреждениях было безопасным и здоровым", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе у учащихся младших классов Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 зафиксировали симптомы отравления. Госпитализация школьников началась с 7 сентября. Всего заболели 92 ребенка и один взрослый. В больницу госпитализировали 15 человек – 14 детей и взрослого. Позже стала известна причина массового отравления школьников в Хмельницком. Как стало известно в ходе расследования, у нескольких работников пищеблока учебного заведения обнаружили золотистый стафилококк.