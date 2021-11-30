В Украине поймали банду, грабившую банковские терминалы в странах ЕС. Фото и видео

Екатерина Белоброва
Расследования
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В Украине поймали банду, грабившую банковские терминалы в странах ЕС. Фото и видео

Сотрудники Службы государственной безопасности провели задержание банды, которая использовала специальные технические средства для воровства денег из банковских терминалов на территории стран ЕС. В дальнейшем полученные средства злоумышленники "пускали" на поддержание наркотрафика.

Как сообщила пресс-служба силового ведомства, убыток, нанесенный преступной деятельностью задержанных, составляет миллионы евро. Только за одну "операцию" злоумышленники получали противоправный доход в размере до $500 тыс.

Правоохранители провели задержание членов группировки во Львове, когда они реализовывали сбыт 200 грамм "роттердамского" кокаина на сумму 500 тыс грн. Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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Банковские карты, изъятые при обыске .
Операция по задержанию.

Отмечается, что последняя незаконная операция злоумышленников была проведена на территории Нидерландов. Именно там они вложили украденные деньги в закупку наркотиков, чтобы провести сбыт в Украине.

Предметы, которые нашли у задержанных.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала одного из организаторов так называемого референдума среди населения Донбасса в 2014 году. Долгое время сепаратист скрывался на территории оккупированного Крыма.

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