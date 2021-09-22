В Украине объявили о подозрении военным РФ: командовали 'зелеными человечками' при захвате Крыма

Офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении командиру кораблей Черноморского флота России и генерал-лейтенанту Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщается в Telegram-канале ОГП. Обоих подозревают в ведении агрессивной войны и изменении границ Украины.

По данным ведомства, командир 41-й бригады российских кораблей 20 марта 2014 года отдал незаконные приказы военнослужащим ВС РФ, а также при поддержке незаконных формирований "Добровольческой народной дружины "Рубеж" руководил вооруженным нападением и захватом корвета "Хмельницкий" ВМС Украины в Севастополе.

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Второй фигурант командовал 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой Воздушно-десантных войск РФ. Под его руководством была заблокирована воинская часть А2320 ВСУ, которая дислоцировалась в Перевальном.

Обоим инкриминируют части 3 статьи 110, часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале расследователи назвали имена российских моряков, которые участвовали в захвате Крыма в 2014 году. Все они входили тогда в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота РФ.