В Украине начинается первый суд по военным преступлениям РФ: обвиняемый убил мирного жителя

В Украине начинается первый судебный процесс по военным преступлениям страны-агрессора Российской Федерации. 21-летний российский солдат Вадим Шишимарин обвиняется в убийстве 62-летнего мирного жителя.

Об этом сообщает британская газета The Guardian. Примечательно, что дело против Шишимарина было открыто, когда количество преступлений, зарегистрированных генеральным прокурором Украины, превысило 11 000, и ЮНИСЕФ сообщил, что только в апреле на войне было убито не менее 100 детей.

Обвиняемый, который предстанет перед Киевским районным судом, является командиром Кантемировской танковой дивизии. На данный момент он находится под стражей в Украине.

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Утверждается, что сержант Шишимарин воевал в Сумской области на северо-востоке Украины, когда 28 февраля в селе Чупаховка убил мирного жителя.

Его обвиняют в стрельбе по гражданскому автомобилю после того, как его колонна военных машин подверглась обстрелу со стороны украинских защитников. Затем он вместе с четырьмя другими солдатами угнал машину в попытках скрыться.

По данным прокуратуры, Шисимарин застрелил безоружного мужчину, который ехал на велосипеде и разговаривал по телефону, после того как ему приказали "убить мирного жителя, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам".

Преступление произошло в "десятках метров" от дома потерпевшего и было совершено с использованием автомата АК-74. На этой неделе дело против Шисимарина было передано в уголовный суд.

"Прокуроры и следователи СБУ собрали достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Этот судебный процесс является еще одним дипломатическим ходом Киева, усиливающим давление на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, на почти семикилометровой дороге между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области были найдены тела 37 человек. Этих мирных жителей расстреляли в автомобилях российские военные в течение марта, когда присутствовали в регионе.

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