В Украине мошенники активизировали фишинговую рассылку электронных сообщений от имени ГСАУ: в учреждении предупредили об опасности

В Украине мошенники придумывают новые способы добраться до персональных данных и сбережений украинцев. В последнее время они начали фишинговую рассылку электронных сообщений якобы от Государственной судебной администрации Украины и хозяйственных судов.

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При переходе по ссылке в письме украинцы попадают на вредоносное программное обеспечение. Об угрозе граждан предупредили в Государственной судебной администрации Украины.

"Внимание! Неизвестные лица осуществляют фишинговую рассылку электронных сообщений! Действуют якобы от имени Государственной судебной администрации Украины и хозяйственных судов Украины, предлагают перейти по подозрительной ссылке на вредоносное программное обеспечение, с использованием подставного адреса суда в поле отправителя", – предупредили в ГСАУ.

Там добавили, что не имеют никакого отношения к рассылке упомянутых сообщений и что она не осуществляется с почтовых серверов портала "Судебная власть Украины".

"Будьте внимательны и осторожны! Не переходите по подозрительным ссылкам в письмах! В настоящее время принимаются меры, чтобы обезопасить пользователей от мошеннических действий", – сообщили в ГСАУ.

Напомним, ранее в ДТЭК предупредили киевлян о фейковом сайте и возможной активизации мошенников.

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