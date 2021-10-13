В Украине медлабораторию и турагентство поймали на продаже результатов ПЦР-тестов: что им грозит. Фото

В Харькове сотрудники туристического агентства и медицинской лаборатории организовали преступную схему по продаже отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Поддельный документ нужен был для пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Предварительно установлено, что злоумышленники в месяц продавали около 600 фальшивых ПЦР-тестов.

Следствие выяснило, что заказчик поддельного теста отправлял оплату на банковскую карточку работников турагентства вместе со снимком заграничного паспорта. В медлаборатории на основе этих данных выписывали фальсифицированные результаты ПЦР-тестов. После чего ложные данные попадали в медицинскую электронную систему здравоохранения, с которой они попадали в приложение "Вдома".

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Правоохранители провели обыски в медлаборатории, в офисе турагентства и по месту проживания фигурантов. Были изъяты фальсифицированные справки, компьютерная техника и черновые записи.

На данный момент решается вопрос о сообщение уличенным лицам о подозрении. Начато уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее в Харьковской области работники частной лаборатории совместно с представителями туристического агентства организовали преступную схему с подделкой ПЦР-тестов на COVID-19. Ложная информация затем вносилась в медицинскую электронную систему здравоохранения, данные из которой попадали в приложение "Вдома", что снимало ограничения на самоизоляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области предприниматели организовали схему масштабной фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Злоумышленники подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, выполняющих лабораторные исследования.

По данным СМИ, вакцины против COVID-19, документы о вакцинации и о поддельных отрицательных тестах продаются в даркнете.