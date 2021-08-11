В Украине должность главы ОГА пытались 'продать' за 600 тыс. долларов: полиция раскрыла схему. Фото и видео

В Киеве задержаны двое жителей столицы, которые обещали за солидное вознаграждение обеспечить назначение на должность главы облгосадминистрации Николаевской области. Потенциальному "губернатору" они хвастались связями во власти.

Как сообщили в пресс-службе полиции, злоумышленники за услугу требовали 600 тысяч долларов США. Оплата должна была пройти частями.

В течение полугода встречались и проводили якобы собеседования с "кандидатом на должность" в губернаторы. Встречи происходили в Киеве, где его "готовили" для дальнейшего знакомства с должностными лицами Офиса Президента Украины и Кабинета Министров Украины.

"Назначить" на высокопоставленную должность обещали 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины и ее сообщник 36-летний житель столицы - председатель правления благотворительной организации, бывший журналист.

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Задержать злоумышленников удалось 10 августа, во время передачи им части оговоренной суммы – 200 тысяч долларов США.

Как уточнили в НПУ, задержание указанных лиц провели представители Николаевской областной прокуратуры совместно со следователями Николаевского областного управления полиции при силовой поддержке спецподразделения "КОРД".

В данное время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Расследование продолжается. Правоохранители обыскивают жилища и места работы фигурантов дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине раскрыли преступную схему связанную с трудоустройством моряков, которая приносила ее организаторам до $150 млн в год.