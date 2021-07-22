В Украине более половины приговоров за коррупцию в 2021 году были оправдательными

В Украине с 1 января по 16 июля 2021 года суды вынесли 55 приговоров топ-чиновникам, которые подозревались в коррупции. Причем 29 приговоров были оправдательные.

Как сообщают " Наші гроші", среди подсудимых были трое народных депутатов. Двоих экс-нардепов Антикоррупционный суд оправдал: Руслан Сольвар и Андрей Левус, а третьего – Александра Пресмана приговорил к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 17 тыс гривен.

Кроме того, глава Полонской РГА Хмельницкой области получил 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судом был оправдан первый заместитель председателя Николаевской ОГА Николая Романчука. Пока ни один из этих приговоров не вступил в силу.

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Единственным осужденным чиновником стал бывший заместитель председателя Госинспекции сельского хозяйства Игорь Немировский, который получил в суде первой инстанции 10 лет лишения свободы за взятку в 357 тыс грн.

Также приговоры были вынесены в отношении следователей, сельских и городских глава, руководители структурных подразделений органов госвласти и тому подобное. Из них 10 – судьи, трое из которых получили оправдательные приговоры.

Реальные тюремные сроки получили только 17 чиновников. Два приговора вступили в силу, остальные находятся на стадии обжалования в апелляции.

Больше всего приговоров вынес Высший антикоррупционный суд – 15 приговоров, 4 из которых – оправдательные. Далее по количеству идут местные суды Донецкой области (6 приговоров), Харьковской (5) и Черниговской (4).

Отмечается, что за время президентства Владимира Зеленского уменьшились количество и суровость приговоров за коррупционные преступления по всем статьям Уголовного Кодекса. Статистику спасло только резкое увеличение задержанных тех, кто предлагает взятку.

За последние 7,5 лет лишения свободы было присуждено только в 10% вынесенных приговоров. В то же время процент тюремных заключений за коррупционные преступления ежегодно уменьшался. Так, начиная с 2014 года, когда было около 100 таких приговоров, их количество ежегодно падала, и в 2020 году составляла примерно 80. Единственная статья, по которой произошел рост приговоров – предложение неправомерной выгоды, то есть те же взяткодатели.

С исследуемых статей больше приговоров с лишением свободы приговорили за получение чиновниками взяток (ст. 368). Впрочем, именно по этой статье произошло наибольшее падение этого жесткого вида наказания: с 2014-2015 гг, когда было 70 и более приговоров, число ежегодно снижалось, и в 2020 году составило – 22.

Около 40% процентов приговоров за последние 7,5 лет, то есть почти три тысячи приговоров – это утвержденные соглашения с прокурором. В 2015-2017 годах произошло небольшое проседание, и с 2019 – рост их числа. Половина всех сделок – с взяткодателями (ст. 369). Еще четверть – с чиновниками-взяточниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины якобы задержали при получении взятки председателя Дымерской территориальной общины в Киевской области Владимира Подкурганного. Он является представителем "Слуги народа".