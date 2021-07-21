В Украине активизировались мошенники, действующие от имени ПриватБанка: новые схемы 'развода'

В ПриватБанке предупреждают клиентов о новой схеме мошенничества, которая использует фейковый сайт с логотипом банка. Злоумышленники заманивают в мошеннический проект предложением высокого дохода.

Зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт p-invest.site незаконно использует логотип и айдентику банка, сообщила пресс-служба украинского финучреждения. Как сообщили специалисты по кибербезопасности ПриватБанка, данный сайт является на 100% мошенническим.

На мошенническом сайте используются ссылки на несуществующие инвестиционные проекты, обещают высокую доходность от имени реальных компаний без их согласия, незаконно используют айдентику банка и других юридических лиц.

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"Преступники заманивают украинцев, предлагая им высокий доход и участие в схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде. Также они применяют социальную инженерию", – говорится в сообщении ПриватБанка.

Отмечается, что банк обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

"О преступном характере схемы говорит и односторонний канал связи в проекте - после заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для "отработки" клиента", – подчеркнули представители финучреждения.

О другом мошенничестве, связанном с ПриватБанком, сообщила журналист OBOZREVATEL Лилия Рагутская.

По словам женщины, ей позвонили и представились службой безопасности банка. Далее рассказали, что в ее онлайн-приложение пытались войти из Харькова. Мошенники знали личные данные женщины, место ее нахождения, адрес родительского дома.

Насторожила украинку интонация якобы сотрудника службы безопасности банка. Тот проявлял нетерпение и все время говорил без умолку.

"Когда же он начал меня убеждать скачать приложение для дистанционного управления телефоном – "будем отключать два устройства, из которых заходили в ваш кабинет" - все стало ясно. Гугл и оператор горячей линии мои выводы лишь подтвердили", – отметила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице женщина стала жертвой мошенников. Она якобы в марте 2021 взяла кредит через приложение Дія, хотя у нее даже не было ID-карты и персональные данные третьим лицам потерпевшая не передавала. Теперь с ней требуют 11,6 тыс. гривен.