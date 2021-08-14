В авиакастрофе в Турции погиб российский летчик, бомбивший Сирию. Фото

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Расследования
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Евгений Кузнецов

В составе экипажа пожарного самолета Бе-200, который разбился 14 августа на юге Турции, по данным местных СМИ, был российский летчик Евгений Кузнецов.

Как указано на сайте "Миротворец", он участвовал в бомбардировках мирных граждан Сирии. "Причастен к планированию и осуществлению бомбардировок мирного населения Сирии в составе экипажа авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", находившегося в конце 2016 года в Восточном Средиземноморье", – говорится на соответствующей странице сайта.

Евгений Кузнецов якобы был на борту разбившегося самолета
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Кроме того, Кузнецов незаконно пересекал украинскую границу, проходил подготовку в Наземном испытательно-тренировочном комплексе корабельной авиации в городе Саки в оккупированном Крыму.

Кузнецов был главным по испытаниям Бе-200

Как сообщает Kahraman TV, все восемь человек, которые находились на борту пожарного самолета, погибли. Пятеро из них были гражданами России, еще трое – Турции. СМИ также назвало имена жертв авиакатастрофы:

"Миротворец": Кузнецов участвовал в бомбардировках мирных граждан Сирии

  • Серкан Мирзаоглу – турецкий летчик

  • Огуз Авшар Айдин – лесной инженер

  • Эдип Узуноглу – координатор

  • Владислав Беркутов – второй пилот

  • Николай Омельченко – радист

  • Евгений Кузнецов – капитан

  • Вадим Карасев – навигатор

  • Лурий Чуборов – техник.

Министерство обороны России на данный момент не подтвердило такую информацию. В то же время российские СМИ сообщают, что Кузнецов был главным по испытаниям самолета модели Бе-200.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как лесные пожары опустошили юг Турции, северный черноморский регион накрыли наводнения. 12 августа власти заявили о гибели 11 человек и десятках пострадавших.

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