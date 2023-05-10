В Тунисе возле синагоги мужчина открыл хаотический огонь: четыре человека погибли, есть раненые

Возле синагоги Ла Гриба в Тунисе во время ежегодного паломничества на остров Джерба произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника службы безопасности и двое посетителей, ранения получили еще девять человек. Огонь открыл охранник военно-морской базы на Джербе.

Видео дня

Его мотив власти не назвали, но исламистские боевики ранее уже нападали на паломников в Джербе, передает Reuters. Известно, что среди раненых – четыре посетителя и пять сотрудников службы безопасности.

Нападавший, военнослужащий ВМФ страны, сначала выстрелил из своего оружия в коллегу-охранника и забрал у него боеприпасы. Потом он направился в район синагоги.

Там мужчина открыл беспорядочный огонь. В МИД страны сообщили, что стрелок был ликвидирован на месте преступления.

Министерство иностранных дел Туниса заявило, что один из убитых посетителей был французом.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недалеко от сербской столицы Белграда 4 мая молодой мужчина расстрелял людей, убив восьмерых и ранив 13 человек. Власти квалифицировали это как теракт.

– Инцидент произошел на следующий день после того, как в школе Белграда 13-летний ученик из оружия своего отца расстрелял школьников. Подросток убил восьмерых своих одноклассников и охранника учебного заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!