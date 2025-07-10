В центре Сум произошла стрельба, есть пострадавший. Фото

В центре Сум вечером в среду, 9 июля, произошел конфликт между группой лиц, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил огнестрельное ранение.

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Сейчас пострадавший находится в больнице, а стрелок скрылся с места. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

ЧП случилось на одной из центральных улиц Сум, на место оперативно прибыли правоохранители. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства стрельбы.

"Как предварительно установили полицейские, конфликт возник между группой лиц. В ходе которого один из участников произвел выстрел из пистолета в оппонента, после чего с места происшествия скрылся. Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в больницу. Его состояние сейчас оценивают медики", – сказано в сообщении ГУ НПУ на Сумщине.

Отмечается, что правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения злоумышленника, а также свидетелей и очевидцев происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля в Голосеевском районе Киева неизвестный убил сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Злоумышленник сделал пять выстрелов в упор и скрылся.

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