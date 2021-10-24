В центре расследования гибели украинки от выстрела Болдуина оказалось двое человек: что известно

Двумя фигурантами дела об убийстве оператора Галины Гатчинс во время съемок американского вестерна "Ржавчина" стали оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Голлс. Последний передал реквизитное оружие актеру Алеку Болдуину, который и совершил роковой выстрел.

Об этом сообщило издание The New York Post. Известно, что в день съемок штатный эксперт по оружию покинул площадку с конфликтом, и вместо него на замену была вызвана Рид.

"Шестеро участников съемочной группы буквально взбунтовались в связи с переработками и задержками зарплаты. Режиссер Джоэл Соулс привел Анну Гутьеррес-Рид уже в середине проекта", – указано в сообщении.

Она провела подготовку оружия для съемки и зарядила пистолет патронами. Потом она положила реквизит на предназначенное место, откуда его взял Дэйв Голлс для передачи в руки Болдуину.

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"Несмотря на то, что Голлс, по его собственным словам, не знал и не мог знать о том, что в обойме боевые патроны, следствие вынуждено внимательно изучить версию и его участия в трагической случайности", – передают СМИ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, муж погибшей Гатчинс впервые обратился к общественности после смерти жены. Вдовец признался, что им с сыном приходится нелегко, но они пытаются преодолеть горе.