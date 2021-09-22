В центре Полтавы мужчина открыл стрельбу и похитил женщину. Фото

В центре Полтавы 22 сентября мужчина открыл огонь и похитил женщину. Во время стрельбы ранение получил прохожий.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Полтавской области. Подозреваемый был задержан во время спецоперации (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел около 12:00 на улице Симона Петлюры. По словам очевидцев, возле остановки общественного транспорта мужчина совершил несколько выстрелов и заставил женщину сесть к нему в автомобиль, а затем скрылся в неизвестном направлении.

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Правоохранители объявили спецоперацию и спустя несколько часов задержали мужчину 1987 года рождения в Кременчуге. В его машине обнаружили женщину 1996 года рождения.

Также выяснилось, что во время стрельбы был ранен прохожий 1990 года рождения. Сейчас ему предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) и статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Харькове местная блогерша Екатерина Якименко, известная под псевдонимом "Тигра", организовала свое похищение. Таким образом девушка планировала получить выкуп от своего любовника.