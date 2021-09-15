В центре Львова вспыхнул пожар, движение ограничили. Видео

В среду, 15 сентября, во Львове на улице Князя Романа, 32 загорелся последний этаж и чердак четырехэтажного жилого дома. На место ЧП прибыли спасатели, часть улицы была перекрыта.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. Когда спасатели прибыли на место пожара, то дым уже выбивался из-под крыши. Для ликвидации огня пожарные применяли специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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В пресс-службе Галицкой районной администрации Львова сообщили, что пожаром повредило чердак, черепицу и конструкцию крыши.

"Это жилой дом, фактически, возгорание произошло на последнем этаже… Причины происшествия также выясняют", – рассказал глава Галицкой РА Андрей Зозуля.

Издание Zahid.net пишет, что пожар возник в помещении, которое принадлежит директору Львовской галереи искусств Тарасу Возняку. Также он зарегистрирован в одной из квартир на ул. Князя Романа, 32.

Добавим, что дом №32 на ул. Князя Романа является памятником архитектуры местного значения. Его построили в 1911 году по проекту архитектора Людвика Теуша. Сейчас на первом этаже расположен отдел художественной литературы Львовской государственной областной универсальной научной библиотеки и детская библиотека-филиал №13, а на верхних этажах расположены жилые квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове сгорела квартира в пятиэтажном доме. В результате одна женщина погибла и трое человек, из которых один ребенок, пострадали.