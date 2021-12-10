В центре Львова снимали видео для российского YouTube-шоу: запись закончилась дракой и приездом полиции. Видео

В центре Львова несколько местных жителей устроили съемку для одного из российских YouTube-шоу. Они пели песни на русском языке с нецензурной лексикой.

На инцидент отреагировали активисты и прекратили съемку. Инцидент завершился дракой. Об этом сообщил Telegram-канал ZAHIDWTF, обнародовав соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Видео начинается с фрагмента из сообщения в соцсетях о подготовке к съемкам контента для России. "Сегодня в 20:00 возле Оперного театра будет сниматься видео для @vpiska_show. Будут петь русские песни с матами. Прошу всех прийти. Это событие для меня важнее свадьбы", – было сказано в сообщении.

Видео дня

Однако на запись видеоролика пришли местные активисты, которые все прекратили. На опубликованных кадрах показано, что между музыкантами и активистами началась потасовка. Инцидент завершился приездом полиции.

Как отметила спикер патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий в комментарии изданию ТСН, обращение к правоохранителям написали музыканты и их знакомые. Информацию подтвердила и пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из пунктов приема металлолома в городе Кривой Рог произошла стрельба. Как выяснилось, переросший в драку со стрельбой словесный конфликт произошел между двумя мужчинами из-за женщины.