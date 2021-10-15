В центре Киева произошла драка со стрельбой: на месте работали медики и полиция. Фото и видео

В ночь на 15 октября в центре Киева произошла стрельба. Предварительно ее причиной стал конфликт между двумя компаниями, который со временем перерос в рукопашную и в итоге один из противников достал оружие.

Об этом сообщили журналисты издания "Информатор". Инцидент произошел в популярном киевском баре на Крещатике "Диктат", где регулярно собираются столичные компании, чтобы всю ночь отдыхать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Перепалка со стрельбой привела к одному из пострадавших, ему была оказана помощь медиков. Инцидент привлек на место около десятка экипажей полиции, что вызвало удивление сотрудников СМИ и свидетелей происшествия.

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Отметим, что "Диктат" – заведение, вход в который строго регламентирован сотрудниками охранной службы. Пройти просто так с оружием, включая холодное, практически невозможно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве нетрезвый мужчина выстрелил в товарища из-за того, что тот не хотел ему уступить место в такси.