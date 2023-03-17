В центре Черновцов мужчина угрожает взорвать гранату в суде: детей из школы рядом эвакуировали – СМИ

В Черновцах в помещении апелляционного суда по улице Эминеску мужчина угрожает взорвать гранату. Полиция оцепила центр, а детей из школы поблизости эвакуировали.

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Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на очевидцев. По предварительным данным, в апелляционном суде рассматривалось дело, и мужчину приговорили к 5 годам.

Его отец взял гранату, пришел в здание суда и стал угрожать подорвать себя.

Рядом расположена школа – детей отправили в подвал и не выпускают из-за угрозы взрыва.

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