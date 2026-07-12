В центре Белой Церкви мужчина открыл огонь и ранил молодого человека: полиция разыскивает стрелка

В субботу, 11 июля, в Киевской области произошло чрезвычайное происшествие. В центре Белой Церкви неизвестный мужчина открыл огонь из пневматического пистолета и ранил 18-летнего юношу.

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В настоящее время правоохранители разыскивают стрелка. Об этом сообщили в Национальной полиции. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь. Правоохранители устанавливают личность стрелка и все обстоятельства происшествия.

"11 июля в 19:38 в полицию от несовершеннолетнего поступило сообщение о том, что на улице Ярослава Мудрого неизвестное лицо произвело выстрел из пневматического оружия и ранило молодого человека", — говорится в сообщении.

По данному факту сведения зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ювенальные и патрульные полицейские.

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Отмечается, что правоохранители проводят мероприятия по установлению личности человека, совершившего выстрел. После выяснения обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.

Ранее сообщалось, что в Николаеве правоохранители задержали молодого местного жителя, который во время ссоры в торговом зале магазина попал из пневматического оружия в глаз другому посетителю. Это произошло в супермаркете на улице Евгения Логинова. Конфликт, возникший между двумя женщинами у кассы, перерос в драку между сопровождавшими их мужчинами.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня в Николаеве произошла смертельная стрельба: на проспекте Героев Украины во время движения в автомобиле Opel раздалось несколько выстрелов, после чего машина выехала на регулируемый перекресток. В автомобиле находились трое граждан других стран. В результате стрельбы двое мужчин погибли.

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