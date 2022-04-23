В Тернополе женщина на авто протаранила Архикатедральный собор, уничтожив плащаницу. Фото и видео

Ночью 23 апреля в Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Audi. Водитель по неизвестным причинам снесла металлическую дверь Кафедрального собора и влетела внутрь помещения.

Женщину с места аварии госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Тернопольской области (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Около 00:40 священнослужителяь Архикатедрального Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы (УГКЦ) сообщил правоохранителям о том, что внутрь храма въехал автомобиль. Выехав на вызов, сотрудники полиции установили, что 35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем Audi, снеся центральную металлическую дверь Кафедрального собора, заехала внутрь культового сооружения и повредила церковное имущество.

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Также на место ДТП прибыли спасатели, которые приняли меры, чтобы не допустить возгорания транспортного средства. Затем сотрудники ГСЧС с помощью лебедки отбуксировали автомобиль из помещения храма.

Женщину, которая в момент аварии находилась за рулем, забрали с места происшествия в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ведомости по этому факту внесены в Единый регистр досудебных расследований по статье 178 (повреждения религиозных сооружений или культовых домов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области в ДТП попал автомобиль с семьей из Мариуполя. В результате аварии погиб 70-летний водитель и его жена.