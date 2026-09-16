В Тернополе умер 13-летний мальчик, упавший с электросамоката: подробности трагедии

В Тернополе 13-летний мальчик упал с электросамоката и получил тяжелые травмы. Несмотря на помощь медиков, по дороге в больницу ребенок скончался.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Что известно

Инцидент произошел вечером 15 сентября в Тернополе. По предварительной информации, 13-летний подросток ехал по тротуару на электросамокате Kukirin G2, однако не справился с управлением и упал.

В результате падения ребенок получил телесные повреждения. Медики пытались спасти мальчика, однако по дороге в больницу он скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Главные истории дня

В настоящее время следователи решают вопрос о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ст. 291 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение действующих на транспорте правил.

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии", – говорится в сообщении.

Напомним, в апреле этого года в городе Люблин (Польша) 26-летняя украинка погибла в результате езды на самокате. В результате падения женщина получила травмы. Тяжело раненая украинка была доставлена в больницу в Люблине, но, к сожалению, врачам не удалось спасти ей жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за полгода зарегистрировано не менее 132 судебных дел, связанных с ДТП с участием электросамокатов. В большинстве случаев, а именно в 79% производств, виновными в ДТП были признаны водители самокатов. Также установлено, что каждая третья такая авария произошла с участием несовершеннолетних.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!