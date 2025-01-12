В Тернополе сообщили о подозрении стоматологу из-за смерти малыша во время лечения зубов

В ноябре 2023 года в Тернополе произошла трагедия. Во время лечения зубов умер мальчик, которому не исполнилось и двух лет. 10 января 2025 года хирургу-стоматологу объявлено подозрение.

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Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Отмечается, что операцию ребенку производили под общим наркозом.

Правоохранители рассказали, что родители мальчика обратились за консультацией к стоматологу-хирургу, когда у него обнаружили множественный кариес зубов. Врач направил ребенка на операцию под наркозом.

"И хотя врач имел возможность и время для сбора полной и детальной информации о состоянии ребенка и наличии предварительных заболеваний, он все же запланировал санацию полости рта под общим наркозом. Также не было консультации с другими врачами, учитывая, что сданные анализы крови пациента свидетельствовали о наличие воспалительных процессов в организме", – говорится в сообщении.

Уже во время стоматологического оперативного вмешательства 13 ноября 2023 года у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение Тернополя. Там мальчик скончался. Возраст ребенка на то время был 1 год 10 месяцев.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

Врачу-анастезиологу, участвовавшей в оперативном вмешательстве, также сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Ее отстранили от должности и избрали меру пресечения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому врачу меры пресечения. Продолжается следствие.

Следует отметить, что в Украине в 2024 году произошло сразу несколько трагических случаев, когда пациенты скончались после (или во время визита) в стоматологические клиники. Можно ли было такой ситуации избежать? Как сделать так, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем? Читайте в блоге врача на OBOZ.ua.

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