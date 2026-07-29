В Тернополе пьяный мужчина в целях "тренировки" наложил себе на ногу турникет и заснул: ему ампутировали конечность

В Тернополе 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в целях тренировки наложил себе на ногу турникет и заснул. В результате конечность оставалась без кровоснабжения почти 12 часов.

Видео дня

Несмотря на усилия медиков, мужчине пришлось провести ампутацию. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Неудачный эксперимент с турникетом

Видео, на котором видны последствия длительного воздействия жгута, сначала опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

Позже директор Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи Светлана Вус сообщила, что мужчину доставили в медучреждение бригадой скорой помощи утром 26 июля.

Сам пациент рассказал, что он намеренно наложил себе жгут в тренировочных целях. Он хотел проверить правильность его использования и понять, как прекращение кровоснабжения влияет на конечность. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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"Хотел узнать, насколько грамотно он может сам наложить турникет. Он рассказал, что наложил турникет и поставил таймер, но заснул и не услышал звонка. Проснулся утром с такой ногой", – объяснила врач.

Вынужденная ампутация

Она добавила, что нога мужчины оставалась без кровоснабжения примерно 12 часов. Медики применили все возможные методы для спасения конечности, однако из-за необратимых изменений тканей сделать это не удалось. Пациент осознавал всю серьезность ситуации и понимал, что ампутация стала единственным возможным выходом.

"Он был готов сразу же к ампутации, давал согласие. Но мы испробовали все методы: провели хирургические вмешательства, провели электростимуляцию, восстановили кровоток в нижней конечности. Пытались сделать всё, но не смогли", – подчеркнула Вус.

27 июля мужчине провели высокую ампутацию нижней конечности. После операции он остается под наблюдением врачей в реанимационном отделении больницы.

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