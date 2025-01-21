В Тель-Авиве террорист напал на прохожих и ранил четырех, его ликвидировали: все подробности. Видео

В израильском Тель-Авиве вечером 21 января на рыночной улице Нахалат Биньямин (старый город Яффо) произошел теракт. Мужчина с американской визой напал с ножом на прохожих и успел ранить четырех человек. Нападавшего ликвидировали.

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Об этом рассказала местная полиция. В то же время очевидцы рассказали подробности инцидента и предоставили соответствующие фото и видео.

Согласно сообщению полиции, террористов было двое. Второго пока разыскивают. А первого, как утверждают люди с места нападения, "застрелила гражданская с пистолетом".

Это местная жительница. "Наша героиня", говорят о ней в пабликах Израиля.

"Инцидент все еще продолжается. Всем, кто сейчас находится в районе Нахалат Биньямин, настоятельно рекомендуется покинуть эту зону. У нас один террорист нейтрализован, есть пострадавшие разной степени тяжести. Правоохранители проверяют, нет ли других подозреваемых", – заявил спикер полиции города.

Достоверно известно, что террорист был не один, однако никакой информации о другом пока нет.

Из четырех раненых, как отметили в полиции, двое находятся в состоянии средней тяжести, еще двое ранены легко. Причем один из раненых – военный ЦАХАЛ, получивший ранение в Газе (у него частично ампутированная рука). Его состояние оценивается как средней тяжести.

У ликвидированного террориста нашли удостоверение по имени Кади Абд аль-Азиза, имеющего американский вид на жительство (согласно визе, он прибыл в Израиль 18 января этого года).

К месту нападения его подвез мотоциклист. Подозревается, что это второй террорист.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января в Тель-Авиве был аналогичный теракт (именно так определяет нападение полиция города). Мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего несколько человек были ранены, а нападавший был застрелен. Террористом оказался 19-летний житель палестинского города Туль-Карема Салах Яхия.