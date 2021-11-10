В Тбилиси начался суд над Саакашвили: сотни сторонников политика вышли на улицы, есть задержанные. Видео

В Тбилисском городском суде днем 10 ноября началось слушание в деле бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которого обвиняют в причастности к разгону митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Под зданием инстанции собрались сотни сторонников арестованного политика.

Также акции в его поддержку проходили под Службой госбезопасности, Минюстом и Минздравом страны, они быстро переросли в столкновения активистов с полицией, которая провела десятки задержаний. Об этом сообщает DW и "Новости Грузии" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что самого обвиняемого на первое заседание в деле о разгоне митинга оппозиции в 2007-м и погроме силовиков в телекомпании "Имеди" не пустили. Следствие продолжается уже восемь лет, при этом на родине грузинский и украинский политик проходит по нескольким уголовным делам.

Видео дня

Накануне его адвокат Бека Басилая подчеркнул, что горсуд Тбилиси потребовал присутствия Саакашвили на заседании и проведении процесса в зале суда. По его словам, Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба обязаны были выполнить это требование.

"Если процесс Михеила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы", – выразил убеждение адвокат.

Но в грузинском Минюсте заявили, что не доставят экс-президента в суд из-за опасений беспорядков и ухудшения его здоровья.

"Саакашвили прекратил лечение, и его перевод на судебный процесс и присутствие представляют дополнительный риск для его здоровья", – цитирует ТАСС заявление пресс-службы учреждения.

Судебный процесс без участия Саакашвили начался в 13:30 по местному времени. В зале суда не было представителей СМИ, а только адвокаты политика. Между тем с 10:00 одновременно во дворе инстанции, перед зданиями Службы госбезопасности, Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Грузии проходили акции сторонников арестованного экс-президента.

В них приняли участие политики и общественные активисты. Как пишет "Эхо Кавказа", у суда мероприятие проходило спокойно, люди просили перевода в гражданскую больницу заключенного, голодающего уже 41-й день. В толпе скандировали: "Миша!", "Свободу Мише!", "Рабы Иванишвили!".

За всеми митингами наблюдало большое количество сотрудников правоохранительных органов, которые в итоге задержали по меньшей мере 46 протестующих, вступивших в столкновения с полицией.

В заявлении грузинского МВД говорится, что полиция задержала активистов "там, где участники акции вышли за пределы, установленные законом о свободе собраний, а также попытались блокировать входы в административные здания".

Большинство задержаний прошли на акции возле здания Службы госбезопасности и сопровождалось схватками. Протестующие выкрикивали: "Почему вы не задерживаете российских агентов?", "Объясните причины ареста!", "Мы не остановимся!", "Рабы!".

На акции перед министерством юстиции лидеры оппозиции заявили, что хотят еще раз напомнить главе ведомства, что он несет личную ответственность за здоровье Саакашвили. Нескольких человек из акции перед зданием Министерства здравоохранения полиция увезла в отделение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саакашвили был задержан 1 октября по прибытии в Грузию. Когда его отправили в СИЗО, политик приступил к голодовке и призвал грузинских оппозиционеров объединиться.