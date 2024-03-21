В Сумской области сотрудники ТЦК избили гражданского: начато расследование. Видео

В среду, 20 марта в Сумской области между представителями территориального центра комплектования (ТЦК) и гражданским мужчиной произошел конфликт, перешедший в драку. Инцидент попал на видео, в военкомате на него отреагировали.

Сумской областной ТЦК сообщил в Facebook, что руководством центра был установлен факт конфликта между гражданским и военнослужащими Шосткинского РТЦК и СП. В настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия, отметили в военкомате.

На кадрах, которые были распространены в соцсетях, видно, что конфликт начался возле машины ТЦК. Военные ударили гражданского так, что тот упал на землю. Сами же сели в авто.

Однако мужчина встал и стал снимать на мобильный номер машины ТЦК. Тогда один из военных вышел из автомобиля и нанес мужчине удар ногой. Тот стал отбиваться. Из машины выскочил еще один представитель ТЦК и они уже вдвоем начали избивать гражданского, свалив его на землю.

"Руководство Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки будет всесторонне содействовать проведению следствия. Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка", – заверили в ведомстве.

В то же время в ТЦК "настойчиво порекомендовали" не игнорировать просьбу военнослужащих предъявить военно-учетные документы по их требованию и призвали "избегать спекуляций на эту тему".

Также в военкомате напомнили об ответственности за уклонение и любое препятствие работе представителей РТЦК и СП – согласно 114-1 ст. УКУ лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области конфликт между двумя местными жителями и сотрудниками ТЦК закончился потасовкой. В настоящее время двое нападавших взяты под стражу. Однако их родственники говорят, что представители военкомата незадолго до этого избили одного из них.

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