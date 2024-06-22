В Сумской области депутат облсовета с карабина застрелил человека: его задержали. Фото

В пятницу, 21 июня, в Сумской области произошла трагедия. Там депутат облсовета с карабина застрелил человека.

Видео дня

Об этом сообщает региональная прокуратура. Отмечается, что чиновник был сразу задержан.

"Руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко 22 июня 2024 года сообщил о подозрении депутату Сумского областного совета по факту умышленного убийства мастера леса (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, событие произошло 21 июня 2024 около 19:00 на территории охотничьего хозяйства "Северный лес", расположенного в селе Заречье Конотопского района. Во время пристрелки собственного карабина депутат вместо установленной мишени выстрелил в работника лесничества, который находился в зоне ведения огня.

От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

"Пока подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следователями Следственного управления ГУНП в Сумской области", – отметили в прокуратуре.

Как сообщают местные СМИ, подозреваемым является депутат Сумского облсовета от партии "За Будущее" Игорь Кашук. Именно застрелил егеря во время незаконной охоты.

Отмечается, что долгое время неоднократно сообщалось о незаконной охоте на Сумщине, в которой принимали участие чиновники. Среди них неоднократно упоминались имена, а также обращались в правоохранительные органы с просьбой разобраться с этой проблемой.

"Вчерашний трагический случай стал следствием этой халатности. На очередной незаконной охоте, которая происходила во время войны, депутат Игорь Кашук якобы в состояние алкогольного опьянения выстрелил в егеря, что привело к его смерти. Известно, что на месте происшествия присутствовал и народный депутат от партии "За Будущее" Игорь Молоток", – рассказывают местные журналисты.

Напомним, в середине июня в центре Запорожья неизвестный из огнестрельного оружия расстрелял местного чиновника Максима Денщика. Ранее он заявлял о давлении со стороны главы ОВА. Мужчина от полученных ранений скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Виннице мужчина застрелил жену и тяжело ранил ее подругу. Позже девушка тоже скончалась. Сам он совершил самоубийство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!